Politie moet alweer optreden in ‘Gouden Driehoek’: “Vooral verslavingsproblematiek” Alexander Haezebrouck & Peter Lanssens

13 juni 2019

14u56 0 Kortrijk Woensdagavond moest de politie alweer tussenkomen in wat buurtbewoners de Gouden Driehoek noemen. De buurt tussen de Sint-Antoniusstraat, Zwevegemsestraat en Tuighuisstraat. Deze keer betrof het enkel een verhitte discussie. “Het overlastprobleem is ons bekend en we proberen kort op de bal te spelen”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier.

De politie moest woensdagavond tussenkomen tijdens een ruzie in de Tuighuisstraat. “Dat was een banale ruzie zonder veel erg”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. Maar het is lang niet de eerste keer dat de politie daar moet optreden. Buurtbewoners spreken over bijna dagelijkse tussenkomsten van politie in wat ze de Gouden Driehoek tussen de Sint-Antoniusstraat, Zwevegemsestraat en Tuighuisstraat noemen. Ook dinsdagmiddag moest de politie tussenkomen in de Sint-Antoniusstraat nadat een bezorgde thuisbegeleidster zich zorgen maakte over een psychisch kwetsbare vrouw. Toen werd in haar woning een illegale man aangetroffen. Eind mei konden in de Tuighuisstraat ook al vier illegalen opgepakt worden. De politie is zich bewust van de overlastproblematiek. “De buurt kampt vooral met problemen door mensen met een verslavingsproblematiek”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. “De buurt is voor ons ondertussen ook een toezichtspunt geworden voor ons waar we zo kort mogelijk op de bal proberen te spelen. We hebben ook een goede samenwerking met het CAW dat er gevestigd is, maar proberen dat nog te versterken.”