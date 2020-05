Politie legt De Bevoorrading in Kortrijk stil: “Jammer voor iedereen die nog langs zou komen” Peter Lanssens

21 mei 2020

14u01 1 Kortrijk De politie heeft donderdagmiddag De Bevoorrading in het Koning Albertpark in Kortrijk laten stopzetten. Het initiatief op hemelvaartsdag omvatte een dansworkout in het park nabij de Leie en takeaway koffie en ijsjes.

Er was best veel belangstelling voor De Bevoorrading in het Koning Albertpark, vlak bij de Groeningebrug. De stopzetting door de politie is een tegenvaller voor initiatiefnemers Aygül Douzmanova (29), Fanny Leenknecht (34) en Geert Van Hoefs (57). “Het is vooral jammer voor al die mensen die dondernamiddag nog langs zouden komen”, zegt Fanny Leenknecht. “Ons initiatief wordt als een soort evenement gezien en mag dus helaas niet.”

De politiezone Vlas gaf ondertussen een officieel standpunt over de stopzetting vrij. “Er is inderdaad een plaatsbezoek geweest, gelet op enkele inbreuken op het Ministerieel Besluit Covid-19 en andere wetgevingen”, laat woordvoerder Thomas Detavernier weten. “Er is gevraagd geweest om de activiteiten met onmiddellijke ingang stop te zetten. En er is een officiële waarschuwing gegeven. Indien we vaststellen dat die waarschuwing in de wind geslagen wordt, stelt de politie alsnog processen-verbaal op.”