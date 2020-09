Politie legt actie Vlaams Belang in Condédreef stil: “Illegaal en verkeersveiligheid niet gegarandeerd”

Kortrijk

De prikactie maandag in de late namiddag van Vlaams Belang in Kortrijk, die op de middenberm van de Condédreef via twee grote spandoeken van 1,5 op 7 meter chauffeurs aanspoorde om te claxonneren tegen de Vivaldi-regering en voor nieuwe verkiezingen , was illegaal. De politie heeft de actie, die vooraf niet aangevraagd was, dan ook stilgelegd.