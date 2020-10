Politie Kortrijk legt kotfeestje met 11 studenten stil Alexander Haezebrouck

13 oktober 2020

14u28 0 Kortrijk De politie heeft maandagavond in Kortrijk een kotfeestje met 11 studenten stilgelegd. Buurtbewoners hadden de politie verwittigd wegens nachtlawaai. Tegen alle studenten werd een proces verbaal opgesteld.

Buurtbewoners van de Tarwelaan in Kortrijk verwittigden maandagavond omstreeks 23.15 uur de politie wegens nachtlawaai. De politie ging ter plaatse en merkte dat het lawaai afkomstig was uit één van de vier studentenblokken op het einde van de straat. “Op de bovenste verdieping troffen we 11 personen aan in één studentenkamer”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier van de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede). “Ze waren duidelijk bezig met een kotfeestje.” Alle aanwezige studenten werden geïdentificeerd en kregen een proces-verbaal wegens het niet respecteren van het samenscholingsverbod. Daarna moesten ze op politiebevel het kot verlaten. “Ook studenten moeten het nut beseffen van de maatregelen om de veiligheid en gezondheid van iedereen te garanderen. We houden dagelijks controles op de coronamaatregelen en treden kordaat op als we flagrante overtredingen vaststellen.” Eerder gaf viroloog Marc Van Ranst ook al aan dat het echt niet het moment is voor kotfeestjes.