Politie identificeert persoon die behoefte deed in winkelstraten in Kortrijk Peter Lanssens

28 januari 2020

16u56 14 Kortrijk De persoon die de voorbije weken zijn behoefte deed in enkele winkelstraten in Kortrijk, is nu gekend. “Door het analyseren van de camerabeelden, hebben wij een verdachte kunnen identificeren”, bevestigt woordvoerder Thomas Detavenier van de politiezone Vlas. “Maar omdat het onderzoek nog loopt, kan daar momenteel wel niet meer info over gegeven worden.”

De persoon sloeg toe voor schoenenwinkel Finezza en patisserie Ridder & Hove in de Voorstraat en bar en mannenmodezaak Vestiaire op de Grote Kring, waar telkens uitwerpselen gevonden werden. Toen het verhaal van de ‘wildkakker’ vorige donderdag bekendraakte, was het meteen het gespreksonderwerp in de stad. Het was ook een inspirerend onderwerp. Zo speelde chocolaterie Beugnies Les Chocolats uit Marke erop in door de nieuwe praline ‘Kortrijkse wildkakjes’ te lanceren. De vermoedelijke schuldige is een 78-jarige vrouw, die in de Voorstraat woont. Ze kan met zeker één handelaar niet opschieten.