Politie identificeert chauffeur van Porsche die tegen dure parasol op verlaagde Leieboorden knalde Peter Lanssens

22 november 2019

11u35 0 Kortrijk De politie heeft de chauffeur van een zwarte Porsche geïdentificeerd. Die ’s nachts tegen een in de grond verankerde parasol van bruine eetkroeg ’t Fonteintje knalde, op de verlaagde Leieboorden. De chauffeur komt uit de regio Tielt. Hij zal moeten opdraaien voor de schade aan de parasol.

De feiten dateren van begin november. De Porsche kwam de Konventstraat naar beneden gereden. De chauffeur schatte wellicht de afstand verkeerd in, reed tegen de parasol en vluchtte daarna meteen weg in zijn Porsche. Er werden aan ’t Fonteintje foto’s genomen van de aanrijding. “Er werd bij de melding van de feiten eerst een verkeerde datum opgegeven. Waardoor een snelle doorbraak niet mogelijk was”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas. “Maar de bestuurder van de Porsche, die de parasolpaal aanreed, is nu toch gekend. De aanrijder werd geïdentificeerd na een doorgedreven onderzoek van de politiezone Vlas. Waarbij gebruik gemaakt werd van het cameranetwerk in Kortrijk, het ANPR-cameranetwerk (nummerplaatherkenning) op de invalswegen en een getuigenverklaring. De politiezone Vlas werkte hiervoor samen met de collega’s van de politiezone Regio Tielt”, aldus Detavernier. De verlaagde Leieboorden hebben sinds de zomer van 2018 nieuwe terrassen. De horecabazen betaalden samen 55.000 euro voor het meubilair en de verankerde parasols.