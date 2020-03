Politie houdt toezicht aan ‘hotspots’, Kortrijk plaatst nadars aan supermarkten, alle markten verboden Peter Lanssens

18 maart 2020

13u51 94 Kortrijk De politie houdt vanaf woensdagmiddag toezicht aan ‘hotspots’ voor samenscholingen in Kortrijk. De stad laat nadars plaatsen aan supermarkten, zodat mensen buiten wel afstand moéten houden. En alle markten worden verboden. Die inspanningen gebeuren om de mensen te verplichten discipline te tonen. En om zo een te snelle verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het aantal patrouilles binnen de politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) wordt opgeschroefd. “We ontdubbelen sommige patrouilles, waardoor meer politievoertuigen kunnen uitrijden”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier. “We tonen zo aan de mensen dat we paraat zijn en maximaal aanwezig zijn in het straatbeeld. We houden gericht toezicht op ‘hotspots’ voor samenscholingen. Voorbeelden in Kortrijk zijn de skatebowl, de Leieboorden, parken, pleinen en speel- en sportterreinen. We volgen alles op de voet en duiken ook op minder zichtbare locaties op. We zijn flexibel en passen ons aan. Ook medewerkers van de stad gaan ons briefen waar er samenscholingen zijn”, aldus Thomas Detavernier. Wie met drie of meer op straat komt, riskeert een boete tot 500 euro. Overtreders krijgen meteen een proces-verbaal.

Winkelcentrum K dicht

De stad laat 800 nadars plaatsen aan supermarkten in Groot-Kortrijk. “Om afstanden op te leggen bij het aanschuiven, zodat consumenten de richtlijnen wel moéten volgen”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “We zetten eerst nadars aan de zeventien grootste supermarkten in onze stad. Die zijn tussen de 500 en 2.430 vierkante meter groot. Er komen ook nadars aan acht iets kleinere supermarkten. Die zijn tussen de 159 en 500 vierkante meter. Desnoods komen er nadars aan alle 300 voedingszaken. We roepen alle zaakvoerders op om mensen gecontroleerd binnen te laten. Geen groepen! Winkelcentrum K gaat dicht. Enkel Proxy Delhaize K blijft daar open. Er blijft wel bewaking rondlopen in K.”

Alle markten en kramen sluiten

“Ook beslist: alle markten en alle kramen (ambulante handel) zijn tot en met 5 april verboden in Kortrijk. We sluiten ze omdat we ze niet kunnen controleren en reguleren naar afstanden van minstens 1,5 meter. En de mensen gaan anders twee keer winkelen. Want sommige dingen zijn enkel verkrijgbaar in de supermarkt”, aldus Vandendriessche.