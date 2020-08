Politie houdt grootschalige zoekactie naar drie mannen die in Rekkem uit vrachtwagen sprongen



Alexander Haezebrouck

12 augustus 2020

16u02 9 Kortrijk De politie is sinds woensdagmiddag bezig met een grote zoekactie naar drie verdachten die woensdagmorgen uit een vrachtwagen sprongen bij Van Marcke Logistics op Lar Zuid op de grens tussen Aalbeke en Rekkem. De drie zouden criminele feiten gepleegd hebben.

Het trio vluchtte van bij Van Marcke richting Aalbeke. Op de avonturenterreinen van Avanco in de Brumierstraat werden ze gezien door zaakvoerder Aaron Vanneste, bekend van kamp Waes. “Ik heb hen even achterna gezeten met mijn quad”, vertelt Aaron. “Had ik geweten dat de politie er bij deze zo hard op gebrand was om ze te vangen, was ik er wel achterna blijven gereden tot de politie er was. Ik heb de politie wel getoond waar ik hen heb gezien. Het waren sportieve jongemannen, dus ze kunnen gerust een eindje hardlopen.”

Grote middelen

De drie mannen vluchtten daarna via de Brumierstraat de snelweg over en verdwenen in de bosjes. De politie vond enkele rugzakken en handschoenen terug. Ze had aanwijzingen dat de verdachten criminele feiten hebben gepleegd. De politie zette de grote middelen in om het trio te vinden. Zo werden agenten van zowel de zones Grensleie als Vlas ingezet tijdens de zoekactie en ook een drone, politiehonden en een helikopter van de federale gerechtelijke politie. Voor zover bekend zijn de verdachten nog niet gevonden. De bestuurder van de vrachtwagen wordt door de politie ondervraagd.