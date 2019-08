Politie heeft nochtans nummerplaat van dieven: auto na week nog altijd spoorloos VHS/LPS

04 augustus 2019

16u43 0 Kortrijk Een jonge vrouw uit Bissegem wacht vol ongeduld op nieuws van haar gestolen wagen. De Kia Ceed van Jana Van Belle (23) werd een week geleden ’s nachts gestolen aan het station. “De daders zijn duidelijk herkenbaar op camerabeelden, net zoals de nummerplaat van de bestelwagen waarmee ze reden”, zegt Jana.

Samen met enkele vriendinnen genoot Jana Van Belle uit Bissegem een week geleden, in de nacht van zaterdag op zondag, van een avondje uit. Het gezelschap belandde in De Geverfde Vogel, in de Burgemeester Reynaertstraat. Daar werden uit het jasje van Jana de sleutels van haar Kia Ceed gevist. “Ik merkte dat pas toen ik rond vijf uur mijn jasje weer aantrok”, zegt de 23-jarige vrouw. “Mijn geld stak er wel nog in.”

Grijze bestelwagen

Jana liep snel het hoekje om, naar de plek waar ze haar auto had geparkeerd, recht tegenover de fietsenstalling aan de voorzijde van het station. “Verdwenen, natuurlijk”, zucht de Bissegemse die aangifte deed van de diefstal. “Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe rond vier uur ’s morgens een grijze bestelwagen parkeert voor mijn wagen. Twee mannen stappen uit, openen met de gepikte sleutel mijn wagen en rijden er mee weg, achter de bestelwagen die ook weer vertrekt. De nummerplaat van die laatste is duidelijk leesbaar. Intussen weet ik dat de twee dieven ook gefilmd werden door de bewakingscamera’s in De Geverfde Vogel.”

Alle sloten vervangen

Dankzij de waardevolle camerabeelden hoopte Jana dat de daders snel zouden gevat worden. “Dat is echter niet het geval”, zegt de jonge vrouw. “Blijkbaar vraagt het toch wat tijd. Ik had gehoopt op een snelle doorbraak omdat in mijn wagen ook m’n portefeuille lag, met daarin identiteitskaart, rijbewijs en nog andere persoonlijke documenten. Die moet ik allemaal laten vernieuwen. Ook mijn huissleutels lagen er in. Daardoor hebben we alle sloten moeten laten vervangen.”

Hoe ziet gepikte wagen eruit?

Aan de witte Kia Ceed van Jana hing op het moment van de diefstal de nummerplaat 1 NFR 620. De auto heeft links en rechts al wat krassen. Vooraan hangt er een blauwe sticker op in de vorm van een kruisje. De achterruit is amateuristisch verduisterd en draagt de spreuk ‘fuck the duck’, met de afbeelding van een eendje. Wie informatie heeft over het voertuig, wordt verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met de politie.