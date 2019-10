Politie geeft demonstratie met drones en honden Lieven Samyn

25 oktober 2019

14u30

Bron: Lieven Samyn 0 Kortrijk Anderhalf jaar nadat de West-Vlaamse politiezones Westkust, Polder, Riho en Vlas samenwerken onder de naam ‘WVL4’ tonen ze hoe hun slagkracht is verhoogd. Een demonstratie met drones, politiehonden en een volledig uitgerust commandovoertuig.

De politiezone Westkust investeerde in twee drones, de politiezone Riho in een volledig uitgerust commandovoertuig en de politiezone Vlas in een hondenbrigade. Bij grote evenementen of acties kunnen de zones op elkaar en die middelen beroep doen. Zo zijn de drones bijvoorbeeld al ingezet bij Kamping Kitch in Kortrijk. De grote drone kan een hoogte van 90 meter bereiken en beelden via een 4G- en wifi-verbinding doorsturen naar een tablet in een commandovoertuig, naar een gsm van een burgemeester,…

Op de site van het politiecommissariaat in Kortrijk liet een demonstratie zien hoe een grote verkeerscontrole er in de toekomst kan uitzien. Drones houden vanuit de lucht alles in de gaten, politiehonden helpen zoeken naar drugs of verdachten in bedwang te houden, vanuit het commandovoertuig kan intensief gewerkt en gevolgd worden,…

Brexit

“Bij de nakende Brexit kunnen we ook bijstand leveren met de honden in de zone Westkust”, haalt Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne nog een voorbeeldje aan. “Er wordt ook gewerkt aan het samenhorigheidsgevoel van de meer dan duizend personeelsleden van de vier zones onderling. Misschien volgt volgend jaar wel een gezamenlijke familiedag.”

De vier politiezones zijn tevreden over de samenwerking en plannen die verder uit te bouwen. De samenwerking verloopt ook op tal van andere domeinen zoals intern toezicht, informatieveiligheid, personeel, Local Computer Crime Unit (LCCU), verkeer, opleiding,…