Politie focust op onveilig en gevaarlijk rijgedrag in de centrumstraten

25 april 2020

18u13 0 Kortrijk In de politiezone Vlas gaan de controles op het naleven van de coronamaatregelen gepaard met gerichte verkeerscontroles. Onveilig en gevaarlijk rijgedrag wordt bestraft.

“Dergelijke controles zijn nodig omdat er duidelijk opnieuw meer verkeer in het straatbeeld is”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. “De opening van enkele winkels, eerder deze week, zit daar ongetwijfeld voor iets tussen. Daarom beslisten we om ook te controleren op snelheid én gevaarlijk rijgedrag. We willen daarmee de pakkans groter maken, vooral voor de kleine categorie van hardleerse bestuurders.”

Doorrijverbod niet gerespecteerd

Een dergelijke controle vond donderdagnamiddag plaats, op diverse plaatsen in Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Eén fietser kreeg een proces-verbaal omdat hij het doorrijverbod op het jaagpad langs de Leie niet naleefde. Zeventien bestuurders waren niet-handenvrij aan het bellen. Eén automobilist negeerde het inhaalverbod in de fietszone in Kortrijk, twee anderen reden in een winkelwandelstraat waar dat niet mocht. Er werden ook processen-verbaal uitgedeeld voor parkeren op het voetpad (drie stuks) en het negeren van het rode verkeerslicht (één overtreding). Drie motorrijders werden bekeurd omdat ze niet in orde waren met hun verplichte beschermkledij.