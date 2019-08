Politie flitst in Marke en Kortrijk Alexander Haezebrouck

07 augustus 2019

14u22

De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) voert deze week opnieuw flitscontroles uit. Ze doen dat onder meer in de Bergstraat in Marke en in de Tarwelaan in Kortrijk. Dat meldt de politie zelf via haar Facebookprofiel. De politie gaat uiteraard ook op nog andere plaatsen in de zone flitsen, ze vragen om te letten op je snelheid.