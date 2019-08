Politie flitst in Bellegem, Marke en Kuurne Alexander Haezebrouck

19 augustus 2019

De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) voert deze week opnieuw flitscontroles uit. Ze doen dat onder meer in de Sint-Annastraat in Marke, de Bellegemsestraat in Bellegem en in de centrumstraten van Kuurne. “Let dus extra goed op je snelheid”, klinkt het bij de politie. De politie zal uiteraard ook op andere plaatsen in de zone flitsen.