Politie flitst deze week in Kortrijk en Lendelede Alexander Haezebrouck

11 juni 2019

18u39 0

De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) houdt deze week snelheidscontroles, dat laat de politie weten via hun sociale media. Ze gaan flitsen langs de Gentsesteenweg en de Meensesteenweg in Kortrijk en langs de Rijksweg in Lendelede. Om boetes te vermijden en de veiligheid van jou en andere bestuurders te garanderen, let je beter op je snelheid.