Politie flitst aan Pottelberg en in Rijksweg Alexander Haezebrouck

01 juli 2019

De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) gaat deze week flitsen in Kortrijk en Lendelede. In Kortrijk zetten ze deze week hun flitswagen ter hoogte van Pottelberg waar 50 kilometer per uur is toegestaan en in de Weggevoerdenlaan waar ter hoogte van het Atheneum zone 30 geldt. Ook in de Rijksweg in Lendelede gaat de politie deze week flitsen.