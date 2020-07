Politie controleert skaters in Marke: “Niet-sporters zetten zonder morren mondmasker op” Peter Lanssens

28 juli 2020

Er was maandag wat ophef op sociale media, nadat iemand een groep skaters en toeschouwers zonder mondmasker opmerkte, op het skatepark Luxaplast in de Markebekestraat in Marke.Om maar te zeggen dat de zenuwen hooggespannen staan in deze moeilijke tijden. “De politie is er gepasseerd. Wie niet aan het sporten was, heeft er meteen een mondmasker opgezet. Zonder protest”, reageert burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “Skaten zelf kan zonder mondmasker”, verduidelijkt schepen van Kinderen en Jongeren Bert Herrewyn (sp.a). “Want het is een (Olympische) sport. Toeschouwers vallen wel onder de algemene mondmaskerverplichting in Kortrijk. Er zijn daar afspraken met de politie over gemaakt”, aldus Bert Herrewyn. Toch nog even herhalen: wie de mondmaskerplicht niet volgt, riskeert een boete van 250 euro.