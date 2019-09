Politie controleert op correct gebruik kinderstoeltjes

Alexander Haezebrouck

20 september 2019

13u34 0 Kortrijk De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) heeft controles uitgevoerd op auto’s waar kinderen in zitten. Zes bestuurders droegen hun gordel niet, één kindje zat in een stoeltje waarvan het beveiligingssysteem niet in orde was.

De politie voerde de controles uit in de Burgemeester Lambrechtlaan en op de Pottelberg in Kortrijk woensdagmorgen en over de middag. Van alle gecontroleerde bestuurders en kinderen droegen zes bestuurders hun gordel niet, alle kindjes waren wel correct vastgeklikt in hun kinderstoeltje. Twee bestuurders werden ook betrapt toen ze niet handenvrij aan het bellen waren. Eén voertuig werd in beslag genomen omdat de bestuurder met niets in orde was, hij beschikte niet over een inschrijvingsbewijs, geen keurings- en verzekeringsbewijs. Drieëndertig bestuurders legden een ademtest af, niemand testte positief. De politie zal in de toekomst meer dergelijke controleacties houden, in combinatie met wildparken en overdreven snelheid in de schoolomgevingen.