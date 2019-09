Politie controleert busreizigers op drugsbezit

12 september 2019

De politie heeft woensdagmiddag vlak na schooltijd 300 busreizigers gecontroleerd aan de busperrons van het station van Kortrijk. Een drughond pikte er tien reizigers uit, wat betekent dat ze kort voordien in aanraking moeten gekomen zijn met drugs. Geen van hen had nog drugs op zak. Tijdens de actie werden acht politiemensen, één drughond en controleurs van De Lijn ingezet. Verder werden er geen inbreuken vastgesteld. De actie verliep rustig. De politie kondigt ook in de toekomst meer dergelijke controleacties aan.