Politie blijft ook in coronatijd verder controleren op snelheid VHS

21 april 2020

19u25 1 Kortrijk Omdat een kleine minderheid automobilisten zich niet aan de snelheidsbeperkingen houdt - het is voor sommigen verleidelijk om het gaspedaal in te duwen, nu er veel minder verkeer op de baan is - blijft de politie van de zone Vlas controleren op snelheid. Ook maandag was dat het geval.

De politie spitste zich dit keer specifiek toe op de bebouwde kom, met controles in de Bavikhoofsestraat in Kuurne, de Gullegemsesteenweg in Bissegem en de Moeskroensesteenweg in Aalbeke. Daarbij ging telkens tussen 15 en 16 procent van de bestuurders in de fout. De hoogst gemeten snelheid was die van een automobilist in de Bavikhoofsestraat in Kuurne. Hij reed 86 kilometer per uur en zal zich waarschijnlijk voor de politierechtbank moeten verantwoorden. “We blijven dergelijke controles organiseren om snelheidsduivels duidelijk te maken dat ze zich ook in deze omstandigheden van rustiger verkeer aan de snelheidslimieten moeten houden”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas.