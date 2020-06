Politie blijft inzetten op strijd tegen snelheidsduivels VHS

29 juni 2020

10u57 0 Kortrijk Twee avonden op rij heeft de politie van de zone Vlas gecontroleerd op onveilig rijgedrag. Dat leverde een aantal inbreuken op, één wagen werd getakeld. “Dit soort overlast is zo storend dat we de controles zullen blijven herhalen”, zegt de politie.

De controles werden uitgevoerd in de centrumstraten van Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Vrijdagavond werden twee bestuurders beboet voor overdreven snelheid. Vijf kregen een proces-verbaal omdat ze het inhaalverbod in de fietszone negeerden. Nog eens vijf automobilisten werden betrapt op gsm’en achter het stuur of omdat ze een volle witte lijn negeerden. Donderdagavond werd zelfs een auto getakeld in het centrum van Heule. De bestuurder had gedronken en kon geen verzekeringspapieren voorleggen.

“Geen medelijden”

Woordvoerder Thomas Detavernier van de politiezone Vlas benadrukt dat de controles geen toeval zijn. “We stellen een heropflakkering vast, na de relatief kalme periode in volle coronacrisis, van roekeloze automobilisten die de centrumstraten onveilig maken. Ze brengen andere weggebruikers in gevaar. Dat kunnen we niet tolereren. Vandaar deze controles op plaatsen waar het vaak voorkomt. Ik wil er aan toevoegen dat onze mensen meteen overgaan tot een volledige controle. Ook de boorddocumenten moeten in orde zijn.”