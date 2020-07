Politie betrapt fietsendieven op heterdaad aan Pottelberg



Alexander Haezebrouck

09 juli 2020

17u50 0 Kortrijk De politie betrapte dinsdagvoormiddag twee fietsendieven op heterdaad. Ze waren aan de Pottelberg in Marke aan het prutsen aan fiets die was vastgemaakt aan een verlichtingspaal. Toen ze de politie opmerkten, probeerden ze zich snel uit de voeten te maken.

De politiepatrouille merkte de twee dinsdagvoormiddag omstreeks 11.20 uur op. Beiden waren met de fiets op pad en waren aan het prutsen aan nog een andere fiets die was vastgemaakt aan een verlichtingspaal. Toen ze de politie opmerkten, fietsten ze weg. Het politieteam besloot om het duo te controleren. “Meten bleek dat ze bezig waren met het stelen van de fiets aan de verlichtingspaal”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. “Ze hadden een kniptang bij en de fietsen waarmee ze al reden bleken ook gestolen.” Eén van hen had ook een zakmes bij. Het duo kon geen geldige identiteitskaart voorleggen en verblijven illegaal in het land. Beiden worden nu via snelrecht gedagvaard om zich te komen verantwoorden op de correctionele rechtbank.