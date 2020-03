Platenwinkel Kortom start actie om aan huis te leveren: “Ik neem het heft in eigen handen” Peter Lanssens

25 maart 2020

12u12 0 Kortrijk Bruno Sortino, zaakvoerder van de gekende platenwinkel Kortom op het Overbekeplein, is op de Facebookpagina van Kortom een opmerkelijke actie gestart om platen aan huis te brengen.

Hij post stelselmatig namen en hoezen van platen op de Facebookpagina van Kortom. Waarop je altijd kan doorklikken naar YouTube of Soundcloud, om even te luisteren. Er staat ook telkens een prijs bij. Indien de plaat je bevalt, zet je onder de Facebookpost je naam en adres als reactie. “Wie dat als eerste doet, krijgt de plaat aan huis geleverd, telkens op vrijdag”, vertelt Bruno Sortino. “Ik lever de platen in een straal van 15 kilometer, vanuit hartje Kortrijk. Ik haal de platen pas aan jullie huis uit het plastiek. Betalen doe je met een betaalapp. Er is dus geen enkel contact, in coronatijden. Alvast bedankt om mij mee door dit financieel fiasco te helpen. Ik neem het heft in eigen handen, aangezien ik momenteel op geen enkele steunmaatregel van onze overheid kan rekenen. Kortom is ‘on a mission’”, aldus Bruno Sortino. Kijkje nemen op de Facebookpagina van Kortom? Klik hier.