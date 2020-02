PlanKtrekkers vermoorden bazige vrouw in komedie Peter Lanssens

18 februari 2020

15u46 20 Kortrijk Toneelgroep De PlanKtrekkers brengt met ‘een doodgewoon avondje’ een komedie van Johan Deckers, in een regie van Lieven Vandamme. De première is nu zaterdag, in het OC in Aalbeke.

In de komedie wil een man zijn bazige vrouw laten vermoorden in een flat van kennissen, tijdens hun afwezigheid. Maar de huurmoordenaar, het is zijn eerste opdracht, komt veel te laat bij de flat aan. De bewoners zijn al lang terug. Als even later ook de opdrachtgever van de moord er met zijn minnares opduikt, is de verwarring compleet. En volgen de komische situaties elkaar in een razend tempo op.

Nieuwe acteurs

Drie nieuwe acteurs tonen hun kunnen in de komedie: Rik Cannaert, Stefanie Van ’t Westeinde en Griet Samain. Vaste waarden zijn Xavier Werniers, Jonathan ‘Joenaldo’ Clarysse, David Carrein, Kathy Ollieux en Inge Claeys. Er zijn nog kaarten voor de voorstellingen op zaterdagen 22 en 29 februari om 20 uur en zondag 23 februari om 15 uur. Nieuw op beide zaterdagen is een voorprogramma vanaf 19.30 uur, met het beloftevolle jeugdtoneel. De toegangsprijs is 9 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis komen. Info: www.deplanktrekkers.be.