Planet Groove viert verjaardag met clubavond in WERF 45: “We gaan vol voor talent van eigen bodem” Peter Lanssens

12 november 2019

06u54 0 Kortrijk Planet Groove, waar je nieuwe muziek en mensen leert kennen, bestaat een jaar. Dat wordt op vrijdag 15 november gevierd met een clubavond in WERF 45 in de Bissegemsestraat 45 in Kortrijk. De vzw Planet Groove is opgericht door Flor De Baene (26), Thomas Coussée (23) en Julot Punnewaert (23). “We startten er mee omdat we vonden dat er in Kortrijk nood was aan een nieuwe muzikale escapade.”

“We nemen onszelf niet te serieus en doen met Planet Groove gewoon waar we zin in hebben. We proberen leuke feestjes, coole locaties en diverse muziek te combineren. Zodat de bezoekers telkens iets nieuws leren kennen. Of het nu disco, house of iets zwaardere elektronische muziek is, op Planet Groove denken we niet in vakjes. Iedereen met liefde voor muziek en een open mind is er meer dan welkom. Na een jaar blikken we terug op een viertal succesvolle events. Het begon in de parking onder de oude Sint-Maartenskliniek, in een samenwerking met The Concrete Club. We hielden een club night in Akademy en hadden twee ‘open airs’. Het is erg leuk om te zien dat de minder alledaagse muziek en events in de smaak vallen en telkens een grote opkomst genieten.”

Belgische kwaliteit

“Op vrijdag 15 november blazen we ons eerste verjaardagskaarsje uit met een clubavond vanaf 23 uur in WERF 45. We werken voor het eerst met twee ‘rooms’. Room 1 brengt de happy Planet Groove vibe met (wereldse) disco en house. In room 2 pakken we het iets steviger en duisterder aan. We geven wat betreft deejays graag de kans aan onbekende ‘diggers’, alsook aan gevestigde waarden. Op ‘1 Year Planet Groove’ gaan we in room 1 en 2 vol voor Belgische kwaliteit. In België zijn er heel wat bekende en onbekende deejays die kwalitatief heel goed zijn. We geven graag voorrang aan talent van eigen bodem. Wie dat is, staat op onze Facebook- en Instagrampagina.”

Eco-friendly

“We hopen om nieuwe mensen te blijven aantrekken en blijvende kwaliteit aan te bieden. Het is zonder commerciële doeleinden gestart. Aangezien Flor voltijds werkt en Thomas en Julot laatstejaarsstudenten zijn. De grootste uitdaging is om Planet Groove kwalitatief verder te zetten en hopelijk er in de toekomst enkele goede doelen aan te koppelen. Zo mikken we op een eco-friendly Planet Groove.” Meer info over het verjaardagsevenement van Planet Groove is terug te vinden op de Facebookpagina ‘1 Year Planet Groove’. Wie een ticket wil kopen: klik op bit.ly/1yearplanetgroovetickets.