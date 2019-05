Pizzeria Pizzi Cotto versterkt Wijngaardstraat én winkelcentrum K Peter Lanssens

22 mei 2019

16u50 5 Kortrijk De Wijngaardstraat heeft met Pizzi Cotto een nieuw eethuis, aan de Veemarkt. De pizzeria versterkt ook het horeca-aanbod in winkelcentrum K. Pizzi Cotto heeft 40 plaatsen binnen en 25 op het terras.

Zaakvoerders zijn Emilia Anton (31) en Ovidiu Ionut Ion (31). Zij deden enkele jaren ervaring op in het Italiaanse restaurant Da Franco op de Grote Markt in Kortrijk en zijn nu klaar om op eigen benen te staan. “Wat al altijd onze droom geweest is”, vertellen ze. In Pizzi Cotto heb je de keuze tussen 26 Italiaanse pizza’s en 11 pasta’s.

Maxi pizza

Blikvanger is een maxi pizza van 34 op 56 centimeter, voor drie tot vijf personen. “Binnen de vijf minuten klaar en handig voor een groep”, vertelt Ovidiu. “Want je kan met zo’n maxi pizza ook tot drie smaken combineren. Ik ben er zo goed als zeker van dat ik in Kortrijk als enige zo’n maxi pizza’s maak en verkoop. Ook uniek is onze pizza panino, een soort Italiaans pizzabroodje.” Verder in Pizzi Cotto: een kaart met suggesties van Italiaanse gerechten en een take-away. Pizzi Cotto is tijdens weekdagen en op zaterdag open van 11 tot 22 uur en op zondag van 17 tot 22 uur. Meer info staat op de Facebookpagina van winkelcentrum K in Kortrijk.