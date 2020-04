Pizza Taliano schenkt 124 pizza’s en cadeaubonnen aan AZ Groeninge Peter Lanssens

31 maart 2020

15u17 66 Kortrijk Pizza Taliano uit de Kortrijkstraat in Zwevegem schenkt 100 XL-pizza’s en 24 cadeaubonnen aan personeelsleden van AZ Groeninge.

De pizza’s gaan deze week niet enkel naar de campus van AZ Groeninge op Hoog Kortrijk. Zo gingen er maandagavond al twintig pizza’s naar de campus Onze-Lieve-Vrouw in de Reepkaai. Bewust, omdat die campus wel eens vergeten wordt. De cadeaubonnen gaan naar medewerkers van het magazijn en de kuisploeg. Die ook wel eens vergeten worden. “Alle dappere hulpverleners en al het moedige personeel werken elke dag keihard, in de frontlinie”, zegt Jamal Qnioun, zaakvoerder van Pizza Taliano. “Laten we allemaal onze superhelden steunen in deze moeilijke tijden. Door hen massaal een hart onder de riem te steken.”