Pixel-schilderij steunt oncologie in AZ Groeninge: “Bouw mee en draag zo steentje bij” Peter Lanssens

28 november 2019

De creatieve winkel Tiny’s Hobby in de Passionistenlaan doet mee aan de Warmste Week. Het hobbycenter ‘pixelt for life’. “Het is de bedoeling om één groot schilderij met allemaal kleine blokjes van 2,5 op 2,5 millimeter te maken”, zegt Vicky Blondeel van Tiny’s Hobby. “Om het schilderij Pixel Hobby te doen slagen, maken we 465 plaatjes. Maar we hebben momenteel nog maar zo’n honderd stuks. We kunnen dus alle helpende handen gebruiken. Wie een uurtje tijd heeft of nieuwsgierig is, kan letterlijk zijn of haar steentje bijdragen tijdens de winkeluren van Tiny’s Hobby. Deelnemen kost 5 euro. Sponsoren kan ook. Dan maken wij uw plaatje”, aldus Vicky Blondeel. Het schilderij wordt 186 centimeter breed en 90 centimeter hoog. Wat indrukwekkend is, voor een pixel-kunstwerk. De opbrengst gaat naar de afdeling oncologie van het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk.