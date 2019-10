Pittig debat in Kortrijk: zelfstandige ondernemers in de clinch over maandelijkse autovrije zondag Stem volgende week zelf ja of nee tijdens digitaal referendum Peter Lanssens

11 oktober 2019

16u55 3 Kortrijk Kortrijk houdt van maandag 14 tot en met zondag 20 oktober als eerste stad in ons land een digitaal referendum. Met als inzet al dan niet een maandelijkse autovrije zondag in de binnenstad (fietszone). Het debat is pittig, zoals bij zelfstandige ondernemers. We laten kort voor de start van het online referendum een voor- en tegenstander aan het woord: met respectievelijk Johan Moreels van de verpakkingsvrije winkel Zonder Meer en Valérie Demey van patisserie Courcelles. Belangrijk: of u nu voor of tegen bent, àlle stemmen zijn van tel volgende week. “Hoe groter het debat, hoe beter, dat willen we net”, benadrukt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester).

Zaakvoerder verpakkingsvrije winkel Zonder Meer vraagt om ja te stemmen

“De luchtkwaliteit is véél beter op zo’n autovrije zondag”

Johan Moreels van verpakkingsvrije winkel Zonder Meer in de Rijselsestraat is voorstander. “Ik mis een beetje het aspect gezondheid in het debat”, zegt hij. “Want de luchtkwaliteit is veel beter op zo’n autovrije zondag (in Brussel tot 70 procent minder uitstoot van stikstofdioxide en dieselroet, red.). Longspecialisten zouden allemaal op de eerste rij moeten staan om te pleiten voor meer autoluwe stadscentra en meer autovrije zondagen. Het verschil in luchtmetingen tussen een autovrije en gewone zondag is gewoon hallucinant.”

Kinderen leren fietsen

Maandelijks een dag gezondere lucht in eigen stad inademen is volgens Johan Moreels niet het enige argument. “Een rustige binnenstad op zondag heeft voordelen. Ideaal om kinderen te leren fietsen. Of om de veiligste fietsroute naar school in te oefenen. Het is niet één zondag per week hé. Het is maar één keer per maand. Het is de evidentie zelf. Als het op een zondag al niet kan, waar zijn we dan mee bezig? De binnenstad is dan niet minder bereikbaar. Voor wie met de auto komt: plaats die op een randparking of in een ondergrondse parking. Kortrijk is nu ook niet zo groot. Het is niet zo dat je grote afstanden te voet moet doen. En wie bijvoorbeeld moeilijk te been is, kan een pasje vragen om toch door de binnenstad te rijden met de auto. Het zou wel top zijn mocht de stad ooit ook effectief elektrische busjes inzetten tussen ondergrondse parkings en winkelstraten. Dat maakt het af.”

Niet doods

Johan Moreels gelooft niet dat de binnenstad doods zal zijn, op zo’n autovrije zondag: “Je hoeft dat zelfs niet aan een evenement te koppelen. Dat is niet nodig. De inwoners gaan massaal naar buiten komen om te wandelen en te fietsen, zeker weten. Als het pijpestelen regent niet, akkoord. Maar dat is op een gewone zondag ook zo.”

Zaakvoerster patisserie Courcelles vraagt om nee te stemmen

“Het wordt wat te veel, na de fietszone en duurdere parkeertarieven”

Op de toonbank van patisserie Courcelles in de Doorniksestraat staat een pancarte met daarop een oproep om nee te stemmen. “Dat is zeker niet omdat we negatief ingesteld zijn”, zegt zaakvoerster Valérie Courcelles-Demey. “Zo heb ik geen probleem met één autovrije zondag per jaar. Want op die dag is er ook vanalles te beleven in de binnenstad. Maar één keer per maand is een ander verhaal. Weet u: tot 90 procent van mijn klanten komt met de auto. Die hebben geen zin om zondagnamiddag in de regen met hun fiets taart te komen halen.”

Minder gebruik van shop & go?

De pancarte op de toonbank van Courcelles wordt druk besproken in het centrum van Kortrijk. “Eerst de fietszone, daarna de duurdere tarieven om te parkeren en nu een eventuele maandelijkse autovrije zondag… het wordt gewoon wat te veel”, vindt Valérie Demey. “Ik ben bijvoorbeeld een grote voorstander van shop & go (maximum gratis 30 minuten parkeren, sensoren gaan na, red.) in het stadscentrum. Maar ik merk sinds de invoering van de fietszone dat die shop & go plaatsen minder gebruikt worden. Omdat er minder gemotoriseerd verkeer is in de binnenstad wellicht. Maar ik betwijfel toch of dat een goede zaak is voor handels- en horecazaken”

Vriendelijk

Veel klanten juichen haar initiatief toe om nee te stemmen. “Ik weet dat je op zo’n autovrije zondag tot 10 uur ’s morgens nog met de wagen mag rijden in de binnenstad”, zegt Valérie Demey. “Maar dat is om pistolets te komen halen. Niet om taart te halen. Ik kan niet iedereen mobiliseren om op zondag voor 10 uur te komen. De mensen die taart halen, zijn vaak late beslissers. De zondagnamiddag is op het vlak van inkomsten even belangrijk als een hele weekdag. In een ondergrondse parking staan (alle ondergrondse parkeergarages blijven op een autovrije zondag toegankelijk, met uitzondering van parking Schouwburg, red.) is geen optie. Wie een ijstaart komt halen, wil daar niet eerst naar de andere kant van de stad mee wandelen. Ik verplicht niemand om nee te stemmen. Ik vraag enkel vriendelijk om nee te stemmen. Want wie tegen is, mag niet vergeten om ook te stemmen.”

Alle verdere info over het eerste digitaal referendum in Kortrijk, ook over hoe je kan stemmen, kan je terugvinden op de site van de stad Kortrijk: klik hier.