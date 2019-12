Pitch in Kortrijk is karaoke van de toekomst: “Zonder pottenkijkers zingen en uit de bol gaan” Peter Lanssens

11 december 2019

14u29 17 Kortrijk Wie aan karaoke denkt, krijgt vaak klamme handen. Niets erger dan in een donkere bar vol pottenkijkers op een podium staan zingen. Pitch in Heule pakt het anders aan: met aparte ruimtes. Je zit er samen met vrienden, in een gezellige en moderne inrichting. Zingen kan zelfs vanuit je luie zetel. Er is keuze uit 34.000 liedjes. “Ik leerde het concept anderhalf jaar geleden in New York kennen en breng het als eerste naar Vlaanderen”, zegt zaakvoerder Kenneth Soete (33).

Klassieke karaoke bars waren in de jaren ’90 populair. Nu veel minder omdat mensen zich vaker schamen. Het is niet leuk om op een podium te staan, je wacht lang op aangevraagde liedjes, vreemden zitten je aan te staren en zo’n bars zijn donker en schreeuwerig. Zet dat beeld nu uit je hoofd, want de nieuwe karaoke op maat Pitch is er in niets mee te vergelijken. “We hebben met Black Velvet, Red Red Wine en Yellow Submarine drie ruimtes”, zegt Kenneth Soete. Modern en gezellig ingericht, telkens met twee (breedbeeld)televisies om ook een duet mogelijk te maken, verlichting en klank die top zijn en knusse zeteltjes. Ideaal om zonder grijnzende vreemden een leuk feestje te bouwen. En je kan ook van drankjes zoals shotjes en cocktails en allerlei warme en koude hapjes genieten zoals nacho’s en sushi. Zelfs de afzonderlijke toiletten vallen op. Zo staat er op elke deur een spreuk, zoals ‘Pitch Me Baby One More Time’, een verwijzing naar ‘Hit Me Baby One More Time’ van Britney Spears.

Zakenmensen, bedrijven, studenten, mensen die een verjaardags- of vrijgezellenfeest willen houden, er zijn tal van mogelijkheden. Ook kinderen zijn op afspraak altijd welkom. Zo hebben we hier alle Disneyliedjes. Kenneth Soete

Kinderen welkom

Een karaoke in de regio Kortrijk is al jàren geleden. Maar Kenneth Soete rekent ook tot ver buiten Kortrijk op heel wat interesse. “Je hebt in Brussel wel Boa Karaoke en ook Rijsel is er in mee, maar ik ben in Vlaanderen de allereerste met het concept”, zegt de Heulenaar. Pitch bevindt zich in een aangekocht pand op de hoek van de Moorseelse- en Bissegemsestraat, niet ver van het Guldensporenstadion van voetbalclub KV Kortrijk. Wie naar Pitch komt om zich te amuseren, zal in zijn nopjes zijn met 34.000 beschikbare liedjes, waaronder alle bekende hits en meezingers. “Zakenmensen, bedrijven, studenten, mensen die een verjaardags- of vrijgezellenfeest willen houden, er zijn tal van mogelijkheden”, vertelt Kenneth Soete, die 150.000 euro in de inrichting investeerde. “Ook kinderen zijn op afspraak, bijvoorbeeld op woensdagnamiddag, altijd welkom. Zo hebben we alle Disneyliedjes. En we zijn met de auto vlot bereikbaar, want de ring rond Kortrijk ligt niet ver van hier. Pitch zit vol geluidsdichte wanden. Ook om buurtbewoners niet te storen. We draaiden al proef, omwonenden hoorden helemaal niets.

Een glaasje op? Geen enkel probleem, het is allemaal privé. Zo ken ik een bankdirectrice die helemaal wild is van het concept. Omdat ze zo in alle discretie kan zingen en zich uitleven, met wie ze zelf wil. Kenneth Soete

Altijd discretie

De karaoke op maat die in Pitch wordt aangeboden, kent zijn oorsprong in Japan en brak ondertussen al in veel landen door, zoals ook Nederland. “Zelfs wie niet graag zingt, wordt meteen meegezogen in de ambiance omdat je de mensen in je groep kent. En als een liedje niet plezant is, swipe of veeg je het meteen van het scherm en kies je gewoon een ander liedje”, vertelt Kenneth Soete. “Een glaasje op? Geen enkel probleem, het is allemaal strikt privé. Zo ken ik een bankdirectrice die helemaal wild is van het concept. Omdat ze zo in alle discretie kan zingen en zich uitleven, met wie ze zelf wil. De negatieve gedachte rond karaoke verdwijnt zo in een mum van tijd. Als het op karaoke aankomt, zijn vrouwen losser, maar de mannen laten zich snel door hun enthousiasme meesleuren”, aldus Kenneth Soete, die in Heule ook zaakvoerder is van THS Verhuur: Licht & Klank.

Vanaf maandag reserveren

Reserveren in Pitch: The Happiness Factory, kan vanaf maandag 16 december. Pitch opent op vrijdag 20 december en is telkens op vrijdag en zaterdag van 17 tot 1 uur open. Met ook vrije toegang voor wie het eerst eens rustig wil zien, altijd zonder te storen wel. Pitch opent op andere dagen enkel op afspraak. De ruimte voor zes personen twee uur afhuren kost 96 euro, de ruimte voor acht personen 128 euro en de ruimte voor tien personen 160 euro (telkens 8 euro per persoon per uur). Meer info: www.thepitch.be of op sociale media zoals Pitch op Facebook. Na het zingen kan iedereen voor het naar huis gaan nog een gratis Polaroidfoto laten nemen. Tot slot: Pitch opent op sommige momenten ook om belangrijke voetbalmatchen op televisie te tonen of om er eens een Playstation op aan te sluiten, om lekker te gamen. Maar dat zal eerder sporadisch zo zijn. Karaoke staat altijd centraal. Leuk detail nog: Pitch betekent in het Nederlands onder meer stemregelaar en toonhoogte.