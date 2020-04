Pitazaak verzegeld na politiecontroles in Kortrijk en Kuurne LSI

30 april 2020

17u20

Bron: LSI 0 Kortrijk Bij politiecontroles in Kortrijk en Kuurne is woensdagavond een pitazaak verzegeld. Samen met controleurs van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) zijn tal van sociaal-rechterlijke inbreuken rond het niet-betalen van sociale bijdragen, inbreuken op de werkloosheidsuitkering en het studentencontract vastgesteld.

In totaal kregen 1 pitazaak, 2 pizzeria’s, 1 nachtwinkel en 2 dagwinkels controleurs en politie over de vloer. Er namen 5 agenten en 2 controleurs van de RSZ aan de actie deel. De uitbater van de verzegelde pitazaak moet er eerst voor zorgen dat hij met alle wettelijke bepalingen in orde is voor hij opnieuw de deuren zal mogen openen.