Pik boottocht met aperitief op Leie mee Peter Lanssens

24 juli 2019

07u52 0 Kortrijk Wie zin heeft in een boottocht met aperitief op de Leie in Kortrijk, kan dat tot midden september elke zondag en feestdag om 10.30 uur doen. Met de Manten, Kalle of Nette, één van de drie boten van rederij de Keper. Een bootgids van GidsenPlus Leiestreek brengt onderweg boeiende verhalen over het verleden, heden en toekomst van de Leie.

Kortrijk ziet er vanop de Leie verrassend anders uit. Inschepen doe je vanop de steiger achter de Broeltorens, aan het Guido Gezellepad. Er wordt langs de verlaagde Leieboorden stroomopwaarts gevaren, tot aan natuurgebied ’t Schrijverke in Bissegem. De boot maakt er rechtsomkeer. En neemt dan de nieuwe Leie met zijn prachtige bruggen, zoals de Collegebrug aan Budabeach. Er wordt met een glaasje Kir Royal tot aan het Vlaspark in Kuurne gevaren. De tocht duurt twee uur en kost alles inbegrepen 20 euro per persoon en 10 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar. Reserveren is verplicht: bootverhuur.dekeper@gmail.com of tel. 0477/55.38.73. Er wordt bij onvoldoende reserveringen niet uitgevaren. Info: www.gidsenplus.be.