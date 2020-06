Pieter de Conincklaan week dicht voor herstel riolering Peter Lanssens

19 juni 2020

12u03 2

De Pieter de Conincklaan in de Sint-Janswijk in Kortrijk, waar het poortgebouw V-Tex en woonzorgcentrum De Korenbloem zich bevinden, sluit van maandag 22 tot en met vrijdag 26 juni voor het verkeer. De stad Kortrijk laat er die week dringende herstellingswerken aan de riolering uitvoeren. De werken situeren zich ter hoogte van huisnummer 13 tot 17. Gemotoriseerd verkeer en fietsers kunnen in beide richtingen een omleiding volgen via de Stasegemsestraat, de Graaf Gwijde van Namenstraat en het Sint-Jansplein. Voetgangers hebben doorgang.