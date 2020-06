Piet Lombaerts nieuwe voorzitter N-VA Kortrijk Joyce Mesdag

30 juni 2020

14u17 0 Kortrijk Piet Lombaerts wordt de nieuwe voorzitter van N-VA Kortrijk. Hij volgt Jorgen Deman op, die sinds 2018 voorzitter was maar nu naar Zwevegem verhuist.

Piet Lombaerts is 57, gehuwd en vader van drie kinderen. Hij is sinds 1989 advocaat bij advocatenkantoor DLPA. “In 2012 werd hij verkozen als gemeenteraadslid in Kortrijk en aangesteld als voorzitter van de gemeenteraad, een taak die hij zes jaar met passie uitvoerde en hem heel wat respect bij meerderheid en oppositie opleverde”, zegt ondervoorzitter Peter Sustronck. “Verder is hij binnen N-VA ook lid van het arrondissementeel bestuur, lid van de partijraad en voorzitter van de statutencommissie. In zijn vrije tijd houdt Piet van koken, muziek, fietsen en lezen.”

De komende jaren zal Piet Lombaerts inzetten op het verder uitbouwen van de afdeling, met een sterke fractie in de meerderheid in Kortrijk. “De komende jaren zetten we de ramen en deuren van onze afdeling wagenwijd open”, zegt Lombaerts. “Er heerst heel wat enthousiasme rond onze schepenen en hun bevoegdheden. Steeds meer mensen vormen een uitgesproken mening en willen zich politiek engageren. Ik wil dan ook volop inzetten op het werven van nieuwe leden en bestuursleden, in nauwe samenwerking met onze jongerenafdeling.”

Eenzaamheid

Verder wil Lombaerts zich ook inzetten zodat elke Kortrijkzaak fier kan zijn op zijn stad. “Onze partij zet in op een inclusieve samenleving en vertrekt vanuit een positief verhaal van inburgering. We mogen ook de mensen in eenzaamheid niet vergeten.” En ook economie is zijn stokpaardje. “Kortrijk is de economische hoofdstad van West-Vlaanderen. Het vliegwiel voor de economische relance in West-Vlaanderen zal in Kortrijk op gang moeten worden getrapt. Wij zullen daarin als locomotief fungeren.”

“N-VA Kortrijk bedankt nadrukkelijk Jorgen Deman voor zijn engagement de voorbije jaren en wenst hem veel succes in Zwevegem”, zegt Sustronck.