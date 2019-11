Piet Boncquet pakt uit met boek ‘Kinderen van het Verzet’, naar de gelijknamige Canvasreeks Joyce Mesdag

12 november 2019



Piet Boncquet uit Kortrijk heeft een boek uit: Kinderen van het Verzet. Het boek bundelt de getuigenissen die werden verzameld voor de gelijknamige Canvasreeks, en is het eerste in een reeks van drie. Verder volgen nog de boeken Kinderen van de collaboratie, waarvan de reeks deze zomer op Canvas werd uitgezonden, en Kinderen van de Holocaust, die in mei 2020 op de tv-planning staat.

Op Canvas loopt momenteel de reeks Kinderen van het Verzet. Dertien getuigen vertellen het verhaal van hun ouders die tijdens de Tweede Wereldoorlog verzetsstrijders waren. “Uiteraard werden die getuigenissen flink ingekort voor in de reeks”, legt Piet uit. “Het leek Canvas en uitgeverij Polis een waardevol idee om een boek te maken met een meer uitgebreide versie van die getuigenissen. Ik kreeg de uitgeschreven interviews binnen, soms tot 100 bladzijden per getuige, en ik heb die in een boek gegoten, met behulp van mijn vrouw Greet. Ze heeft net als ik Geschiedenis gestudeerd.”

Het boek is zeker een aanrader, al zegt Piet het zelf. “De getuigenissen zijn aangrijpend, pakkend, soms ontroerend, geregeld gruwelijk. Ze vertellen hoe ze bewust of onbewust in het verzet terechtkwamen, hoe ze na verraad afgevoerd werden naar Breendonk of een concentratiekamp, hoe ze gemarteld en mishandeld werden, hoe ze ondanks alles de oorlog overleefden en terugkeerden. Getekend voor de rest van hun leven. De impact die dat had op hun kinderen was en is niet te schatten. Maar ze zijn allemaal heel trots op wat hun ouders gerealiseerd hebben.”

“Mensen die zich ingezet hebben in het verzet en hun familie hebben jammer genoeg nooit dezelfde erkenning gekregen als pakweg de slachtoffers van de Holocaust. Ze waren niet alleen met veel minder, er waren ook verschillende verzetsgroepen waardoor ze dus niet als één groep naar buiten konden en kunnen komen. Veel verzetsleiders hebben ook heel lang gezwegen. Mensen dachten vaak dat ze overdreven als ze vertelden wat hen is overkomen en aangedaan, maar niets is dus minder waar.”

Meer info over de reeks vind je op https://www.canvas.be/kinderen-van-het-verzet. Het boek is te koop in de boekhandels voor 20 euro.