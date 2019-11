Piepjonge winkeluitbater krijgt opschorting: “Ik wist niet smartphonehoesjes namaak waren” Bart Boterman

15 november 2019

14u47 0 Kortrijk De uitbater (20) van Mobile Technic Center in de Lange Steenstraat in Kortrijk is er uiteindelijk met een opschorting van afgekomen nadat hij 6 maanden cel en 8.000 euro boete riskeerde voor de verkoop van namaakhoesjes voor smartphones. Zijn vennootschap moet 800 euro boete betalen.

De zaak kwam voor de strafrechter in Veurne na een bezoek van de cel namaak van de FOD Economie. De jonge zaakvoerder verklaarde dat hij niet wist dat het om namaak ging, maar de 200 hoesjes waarover het ging wel kocht voor maar 200 euro. De strafrechter merkte op dat er toen al een belletje moest rinkelen, omdat echte hoesjes veel duurder zijn in aankoop. De twintiger vroeg om een milde straf omdat hij naar eigen zeggen totaal onwetend was en de zaak op zijn achttiende oprichtte.

De rechter besloot hem uiteindelijk nog een kans te geven door de opschorting, waardoor hij schuldig werd bevonden maar geen straf krijgt. Mobile Technic Center krijgt een boete van 800 euro.