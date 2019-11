Piano nodigt studenten uit om te spelen en te luisteren: “Zo voel je minder stress” Peter Lanssens

27 november 2019

07u36 0 Kortrijk Op initiatief van An Bekaert staat er op ‘t Hoge in de inkomhal van de nieuwe Vives-campus van het studiegebied Onderwijs nu een piano. De docente roept wie zin heeft om muziek te maken op om piano te spelen en te verbroederen. Het is een spontane ontmoetingsplaats, waar je stresspeil naar beneden gaat.

De buffetpiano verhuisde mee vanuit de vroegere hogeschoolcampus in Tielt. De piano heeft nog een stembeurt nodig. Maar het stof wordt al uit de toetsen gespeeld. Het is een succes. Studenten nemen spontaan plaats, amuseren zich en staan versteld van elkaars talenten. Mensen geven elkaar complimentjes. En er worden al plannen gesmeed om bijvoorbeeld quatre mains, piano en zang, Bach & co en filmtracks op de piano te brengen. “Er wordt achter de schermen al druk geoefend. Muziek brengt zo sfeer op de campus”, zegt muziekdocente An Bekaert. “De piano geeft ook een nieuwe dynamiek aan de inkomhal. Het is een katalysator van gesprekken. Want zodra iemand de piano bespeelt, vormt er zich vaak spontaan een groepje luisteraars. En hoe bekender het nummer, hoe groter de kans dat er zich ook vrijwillige zangers melden. Het biedt luisteraars verder de kans om op een laagdrempelige manier met muziek en ook klassieke muziek kennis te maken. Wie naar klassieke muziek luistert met een tempo dat rond de hartslag ligt, voelt minder stress, angst en pijn. Wie als passant voor een ingewikkeld examen of een lastige stagevoorbereiding staat, wie gestresseerd is door tijdsgebrek of wie er gewoon is omdat het kan: speel en luister en sta versteld van wat de piano met je doet”, aldus An Bekaert.