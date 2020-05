Philippe De Veyt is nieuwe voorzitter Voka West-Vlaanderen Christophe Maertens

13 mei 2020

23u04 2 Kortrijk Het bestuurscomité van de Kamer van Koophandel West-Vlaanderen (Voka) heeft Philippe De Veyt als nieuwe voorzitter voorgedragen. Hij wordt de opvolger van Lieven Danneels.

Philippe De Veyt is 59 jaar en studeerde geneeskunde aan de KU Leuven, gevolgd door een opleiding economie en een masteropleiding aan de Vlerick Business School. Hij is gedelegeerd bestuurder van Lecot in Heule. Lecot is, als familiebedrijf, actief in de distributie van hang- en sluitwerk en gereedschappen voor de bouw en realiseert een omzet van 190 miljoen euro met ongeveer 600 medewerkers. Het distributienetwerk dat werd uitgebouwd startte met een vestiging in Heule en heeft intussen 62 filialen over heel België in 2019. Lecot is actief in Nederland, met een kantoor in Eindhoven.

Regiovoorzitter

Philippe de Veyt is daarnaast gedelegeerd bestuurder bij Lisalim nv, Sécurité Pierre Clabots nv en Acalin. Hij is lid van de raad van bestuur van het woon- en zorgcentrum Heilig Hart in Oudenaarde. Hij is ook lid van de raad van bestuur van Kortrijk-In en medeoprichter van het Postgraduaat Smart Logistics - KU Leuven Campus Kulak Kortrijk. Verder is hij regiovoorzitter van Voka Zuid-West-Vlaanderen, lid van het bestuurscomité van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en lid van de raad van bestuur van Voka .

Groot engagement

Het bestuurscomité heeft unaniem de kandidatuur aanvaard en voorgelegd aan de raad van bestuur. Ook de leden van de raad van bestuur schaarden zich unaniem achter de kandidatuur van Philippe De Veyt. De effectieve overdracht van het voorzitterschap zal plaatsvinden tijdens de algemene vergadering op 11 juni.

De raad van bestuur van Voka West-Vlaanderen wenst uittredend voorzitter Lieven Danneels, van harte te bedanken voor zijn groot engagement.