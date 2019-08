Phebe Coussens (18) uit Waregem eerste ingeschreven studente Kulak Kortrijk Christophe Maertens

16u25 0 Kortrijk De Kortrijkse afdeling van de Leuvense unief begon vrijdag met het inschrijven van nieuwe studenten. De Kulak in Kortrijk biedt dit academiejaar voor het eerst, weliswaar verkorte, masteropleidingen aan. “Niet aantal studenten, maar kwaliteit staat hier centraal”, aldus vicerector Piet Desmet.

Vrijdagochtend om 10 uur startten de inschrijvingen voor het nieuwe academiejaar 2019-2020 aan KU Leuven Campus Kulak Kortrijk. Phebe Coussens uit Waregem was er als eerste bij. De jongedame gaat voor de opleiding wiskunde. “Ik kies voor Kulak omwille van de kleinschaligheid en het goede contact met de professoren en assistenten”, zegt Phebe. “Mijn mama heeft hier ook gestudeerd en ik volgde hier al verschillende lessen en infodagen. Phebe polste ook even bij UGent, maar haar keuze was vlug gemaakt. Op kot gaat ze echter niet. “Waregem is zo ver niet, als ik na mijn bachelor naar Leuven trek, ga ik wel op kot.”

Omdat ze dit jaar de eerste studente is die zich inschreef aan de unief, kreeg ze een welkompakketje, met onder meer een trui en enkele sleutelhangers. “Ik had dat niet verwacht, maar het is heel fijn.”

Mama Ruth Coudijzer is heel blij met de keuze van haar dochter. “De max”, zegt ze. Ruth studeerde zelf aan de Kulak en staat in het onderwijs. “Phebe haar studiekeuze lag al vast van januari, ze keek er echt naar uit om zich in te schrijven.”

Nieuwe opleidingen

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk bereidt zich voor op een toestroom van nieuw ingeschrevenen. Zowel technische profielen als profielen in de zorg, in de pedagogische wereld, juridische wereld, bedrijfswereld en overheden kunnen er hun basisopleiding of een deel daarvan genieten. “Vorig jaar hadden we 14 procent meer inschrijvingen dan het jaar voorheen”, zegt vicerector. Met de nieuwe opleidingen in ons programma, zou het mij verwonderen dat het aantal nog verhoogd.

“Komend academiejaar bieden we een vernieuwd en uitgebreid programma onderwijskunde en politieke wetenschappen aan. Daarnaast zijn er ook de nieuwe schakelprogramma’s, zoals handelswetenschappen, én organiseren we voor het eerst de verkorte educatieve master in Kortrijk. Dat is een primeur, want tot nu hadden we hier geen masteropleidingen”, zegt professor Desmet. “We hebben ons model Bachelor Onderwijskunde aangepast. Nu kan je na die bachelor rechtstreeks instromen in een master psychologie of een master pedagogische wetenschappen. We verwachten daarbij een boost bij de inschrijvingen. Daarnaast hebben we de component politieke wetenschappen uitgebreid, met de nadruk op Europese en internationale politiek. Daardoor hebben we een veel sterker profiel politieke wetenschappen.”

De unief blijft inzetten op levenslang leren door enerzijds nieuwe opleidingen aan te bieden – zo is er een nieuw postgraduaat Smart Logistics – maar anderzijds ook wat succes heeft te bestendigen. Zo gaat opleiding vastgoedkunde zijn 25e jaar in.

De inschrijvingen aan Kulak lopen van 16 augustus tot en met 27 september, elke werkdag van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Op vrijdag 30 augustus en donderdag 12 september kunnen toekomstige studenten tot 19 uur op de campus terecht. Daarnaast is er op 7 september ook een infobeurs tussen 10 en 15u op de campus.

Wachten op een trambus

Ondertussen streeft de Kulak nog steeds naar een betere verbinding tussen het station en Hoog Kortrijk. “De burgemeester en zijn schepenen willen een snelle mobiliteitsoplossing, bijvoorbeeld een trambus, tussen het station en Hoog Kortrijk realiseren. Dat staat in het beleidsplan van de stad. Het is echter een beslissing die er alleen kan komen als de Vlaamse regering en de minister van Mobiliteit meegaan. De bus zal bij ons niet rijden op 1 oktober, maar hij rijdt momenteel wel in de rand van Brussel.”

De Kulak zet wel verder in op alternatieve mobiliteit. “Voor ons eigen personeel hebben we plooifietsen voor de trein, elektrische fietsen en gewone fietsen die ter beschikking staan”, zegt de vicerector. “Voor de studenten hebben met de vzw Mobil een afspraak dat ze fietsen kunnen huren. We zorgen er ook voor dat mensen die met de bus komen dat die op een veilige manier kunnen afstappen.” Het nieuwe academiejaar opent op 24 september.