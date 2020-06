Peuters en kleuters weer naar school: “Heel belangrijk voor hun socio-emotionele ontwikkeling” Peter Lanssens

02 juni 2020

13u02 5 Kortrijk Peuters en kleuters mogen vanaf deze week weer naar school. Schoolplicht is er niet voor hen, maar in Sint-Paulus in Kortrijk daagde maandagochtend toch 90 procent van de 180 kleuters op. “Ouders hebben geen angst, er is vertrouwen in onze aanpak”, zegt directeur Pascal Vanden Broecke. “Ik vind het heel belangrijk dat de peuters en kleuters deze maand nog op school zijn, voor hun socio-emotionele ontwikkeling, want ze leren veel van en met elkaar.”

De start van de ‘eerste schooldag’ na de lockdown verliep rustig maandagochtend voor de peuters en kleuters in de school Sint-Paulus in de Burgemeester Felix de Bethunelaan, nabij het Magdalenapark. De directie tekende een circulatieplan met lussen uit, zodat ouders elkaar niet kruisen op school. Peuters en kleuters wassen bij het aankomen hun handjes met desinfecterende gel. Ook tijdens de dag zelf worden de handjes vaak gewassen, met zeep dan vooral. Spelen mag samen, peuters en kleuters social distancing aanleren is onbegonnen werk, maar wel altijd in hun eigen klasbubbel. “We hebben de speelplaats in vier zones opgedeeld, waar we met alternerende speeltijden werken”, vertelt Pascal Vanden Broecke. “We geven verder zo veel mogelijk buiten les.”

Er waren wel wat traantjes maandagochtend, maar kort daarna was iedereen al aan het spelen. Ze zijn vooral heel blij om elkaar terug te zien. Juf Ilse Vermote

Bloemen voor de zorg

De peuters en kleuters zijn vrolijk, het voelt net alsof er van Covid-19 geen sprake (meer) is. Ze zijn ook te jong om het allemaal te vatten. “Al merken ze wel dat er iets veranderd is, want de juf draagt soms een mondmasker nu”, vertelt Ilse Vermote, juf van het instapklasje. “En er waren ook wel wat traantjes maandagochtend, maar kort daarna was iedereen al aan het spelen. Ze zijn heel blij om elkaar terug te zien. Het is ook niet zo dat we elkaar uit het oog verloren de voorbije maanden. We hielden online contact met elkaar, tijdens de lockdown. Zo maakte ik er de gewoonte van om elke woensdag te skypen met de peuters en hun ouders.”

De peuters hielden zich creatief bezig door bijvoorbeeld fleurige en kleurrijke bloemen in elkaar te knutselen, voor de mensen van de zorg. “Mijn zus Inge werkt in de Covid-19-afdeling van het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk”, vertelt juf Ilse. “Ook dokter Dennis Florin uit Marke krijgt binnenkort bloemen. Hij kwam op school over het thema dokter spreken. We maken er verder een leuk filmpje van.”