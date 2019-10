Peukvrij Kortrijk? Rapper maakt er aangebrand liedje van Peter Lanssens

13 oktober 2019

13u03 1 Kortrijk Het verbod op peuken op de grond in Groot-Kortrijk, dat sinds begin september van kracht is, blijft inspireren. Nicky Deschuymere (30) alias rapper Qwisto uit Kortrijk heeft er een aangebrand liedje van gemaakt met als titel ‘NeukVrij Kortrijk’. Gewaagd? Schitterend? Smakeloos? Aan u de keus. Het is bij momenten in ieder geval grappig en het Kortrijks dialect klinkt sappig.

Wie tot het einde luistert, merkt dat de rapper zich achter het verbod op peuken op de grond schaart. “Hou de stad proper, met al die veel te schone plekken”, zingt Qwisto onder andere. Hij maakt ook duidelijk dat we het liedje niet ernstig moeten nemen. “Er zullen reacties op komen, maar het is als grap bedoeld. Hopelijk snapt iedereen dat”, vertelde hij eerder aan HLN. Qwisto zal nog een clip maken met onder andere de trappen van het historisch stadhuis als decor. De clip wordt eind 2019 op zijn officieel YouTube-kanaal gelanceerd. Nicky Deschuymere, die vroeger in restaurant Nata op de Grote Markt in Kortrijk werkte, is nu al een tijdje chef-kok in tearoom en restaurant Mano in De Haan. Hij is een laatbloeier als rapper. Hij zat pas vier maanden geleden voor het eerst in een studio.

Volkscafé St-Georges

Zijn liedje ‘NeukVrij Kortrijk’ is trouwens ook een vervolg op de ‘n(p)eukvrij Kortrijk’ affiches die een tijdje geleden aan het raam van volkscafé St-Georges in de Voorstraat in het winkelwandelgebied hingen. O ja, wie een peuk op de grond gooit in Kortrijk, riskeert effectief een GAS-boete van 25 tot 55 euro.