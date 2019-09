Peuk op de grond in Kortrijk? Vanaf nu GAS-boete tot 55 euro. Peter Lanssens

03 september 2019

14u11 64 Kortrijk Wie een peuk op de grond gooit in Kortrijk, riskeert vanaf nu een GAS-boete tot 55 euro. En het is menens, want dinsdagochtend liepen er al meteen twee rokers tegen de lamp, in de stationsbuurt.

De stad zet alle negentien GAS-vaststellers in om overtreders te betrappen en hun identiteit op te vragen. Waarna de sanctionerende ambtenaar van de GAS-dienst bepaalt welke boete er gegeven wordt. Die varieert van 25 tot 55 euro, vooral afhankelijk van het gedrag van de overtreder. Ook de politie kan vaststellingen doen. “Toch is de GAS-boete voor peuken op de grond niet zo hoog in Kortrijk”, zegt schepen van Nette Stad Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “In Lissabon in Portugal krijg je er 1.500 euro boete voor, om maar een voorbeeld te geven.” Straks nog meer info over de manier van optreden in Kortrijk en deelgemeenten.