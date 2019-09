Peuk op de grond in Kortrijk? 25 tot 55 euro boete Ook alternatieve straffen mogelijk zoals helpen bij peukenraapactie Peter Lanssens

03 september 2019

15u40 43 Kortrijk Wie een peuk op de grond gooit in Kortrijk en deelgemeenten, riskeert voortaan een GAS-boete van 25 tot 55 euro. “We zijn de eerste stad in Vlaanderen waar er zo kordaat opgetreden wordt”, zegt schepen van Nette Stad Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). Toch wordt het geen heksenjacht. Want er zijn naast de boetes ook alternatieve straffen, zoals helpen bij een peukenraapactie.

Peuken zijn vies en slecht voor het klimaat. Het duurt meer dan tien jaar voor een peuk verteerd is. De helft van het zwerfvuil in een stad bestaat uit peuken. Zo werden tijdens een meting in mei meer dan 8.000 peuken in het stadscentrum van Kortrijk geteld. Vanuit dat opzicht controleren negentien GAS-vaststellers vanaf nu op wie een peuk op de grond gooit. En het is menens, want dinsdagochtend waren er al meteen twee vaststellingen in de stationsbuurt. Overtreders moeten telkens hun eID tonen, om hun identiteit te kunnen noteren en doorgeven.

Berouw

Daarna is de sanctionerend ambtenaar van de GAS-dienst aan zet. Om te bepalen welke boete er volgt. Het tarief van 25 tot 55 euro hangt af van de omstandigheden en het gedrag van de betrokkene. “We kijken bijvoorbeeld naar het contact met de GAS-vaststeller”, vertelt bemiddelingsambtenaar Evi Holderbeke. “Was de overtreder bruut? Begon hij of zij te schelden? Of toonde hij of zij meteen berouw door de peuk op te rapen en alsnog in een asbak te gooien? Dat speelt allemaal een rol. Soms geven we zelfs geen GAS-boete. En bieden we een alternatieve sanctie aan. Zo kunnen overtreders meehelpen tijdens een peukenraapactie.”

Politie ondersteunt

Wie een peuk op de grond gooit, loopt op ‘hotspots’ het meeste kans om tegen de lamp te lopen. Die ‘hotspots’ zijn het Conservatoriumplein, de stationsomgeving, de verlaagde Leieboorden, de studentenbuurt op ’t Hoge, Kortrijk Weide, aan sportcentrum Lange Munte, de uitgaansbuurt in de Reynaertstraat, het Schouwburgplein, het winkelwandelgebied, de Vlasmarkt, Buda Beach, de Ijzerkaai, de omgeving van ontmoetingscentra en de kernen van deelgemeenten. De GAS-vaststellers werken tot 19 uur. Toch wordt er ook later ’s avonds en ’s nachts én op andere plaatsen in Groot-Kortrijk gecontroleerd. Want de politie houdt tijdens patrouilles voortaan ook rokers extra in de gaten, over wat ze met hun peuken doen. De politie doet ook vaststellingen. En wat in schoolomgevingen, waar je vaak eveneens veel peuken aantreft? “Hier zullen we met de start van het nieuwe schooljaar samen met de directies nagaan hoe we ook daar ontradend kunnen optreden”, zegt schepen Ruth Vandenberghe.

12.000 peukenetuis

Volgens Ruth Vandenberghe wordt het geen heksenjacht. En zijn de boetes veel minder hoog in vergelijking met andere (grote) steden (in het buitenland). “Zo krijg je er in Lissabon in Portugal 1.500 euro boete voor, om maar een voorbeeld te geven”, zegt de schepen. Er werd de voorbije maanden trouwens stevig gesensibiliseerd, om mensen klaar te stomen voor de repressieve aanpak. Zo zijn er 12.000 peukenetuis uitgedeeld op evenementen zoals de Sinksenfeesten, metalfestival Alcatraz, Kortrijk Koerse, de zomermarktjes aan de Sint-Maartenskerk, Dwars door Bellegem, Perplx in Marke en de Rollofeesten. Al ruim 120 horecazaken gaan op een aanbod in om binnen enkele weken peukenetuis uit te delen aan klanten. En al 50 horecazaken schreven zich in voor een groepsaankoop met keuze tussen wandasbakken en peukenpalen en -tegels. Verder zie je op veel plaatsen graffiti rond rioolputjes, met de boodschap ‘Hier begint de zee. Niets ingooien aub’. Bovendien investeerde de stad in meer asbakken op het openbaar domein. Zo zijn er dertig nieuwe peukentegels geplaatst, zoals aan de verlaagde Leieboorden en het stadhuis. Aan openbare gebouwen zoals OC’s en sportcentra zijn er nu dertig wandasbakken.

50 peukenkokers

En aan bepaalde vuilnisbakken worden in een eerste fase al vijftig peukenkokers aan de zijkant gemonteerd. Die aantallen zullen in de toekomst trouwens nog optreden. Tot slot nog de volgende bemerking voor wie kritiek heeft op de aanpak. Begin dit jaar bevroeg de stad alle inwoners over het al dan niet invoeren van een GAS-boete voor peuken op de grond. Via ‘De Grote Bevraging’ stemde toen 73 procent voor. Er is dus een groot draagvlak.