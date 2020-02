Petities tegen mogelijke uitbreiding betalend dagparkeren in wijken Sint-Elisabeth, Blauwe Poort en Drie Hofsteden en nabij Astridpark Peter Lanssens

17 februari 2020

17u58 20 Kortrijk De stad en het parkeerbedrijf Kortrijk overwegen om betalend dagparkeren uit te breiden naar een gebied tussen in grote lijnen de Sint-Denijsestraat, de Dokter Peelstraat en de Hugo Verriestlaan en in een kleinere zone nabij het Astridpark. Er klinkt protest, met nu al twee petities. Eén van de initiatiefnemers is buurtbewoner Jean-Philippe Vrijghem. “Het is niet goed voor de handelszaken”, zegt hij. “We worden al jaren overstelpt met vragen uit die buurten om betalend parkeren in te voeren, met het eerste uur gratis en een gratis bewonerskaart”, zegt schepen Axel Weydts.

Omdat er een hoge parkeerdruk in de woonwijken is – wie in het stadscentrum aan de slag is, zet vaak tot daar zijn wagen omdat het er nu gratis is – stellen stad en Parko voor om er betalend dagparkeren (KOR2) in te voeren. Het gaat concreet over de volgende straten: de Sint-Denijsestraat tussen de Wagenmakersstraat en de Elfde-novemberlaan, de Elfde-novemberlaan tussen de Sint-Denijsestraat en de Gillonlaan, de Hortensialaan, de Danneelstraat, de Devaerelaan, de Gillonlaan tussen de Ten Akkerdreef en de Peelstraat, de Camerlyncklaan, de Bossuytstraat, de Oudenaardsesteenweg tussen de Zwevegemsestraat en de Verriestlaan, de Elfde-julilaan, de Verriestlaan, de Kerkweg en de de Jaegerelaan tussen de Verriestlaan en de Lode de Boningelaan.

Er komt ook nabij het Astridpark mogelijk betalend dagparkeren in de Koningin Elisabethlaan en in de Brugsesteenweg, op een strook tussen de Burgemeester Vercruysselaan en de Roterijstraat.

Tweede wagen

In een KOR2-zone koop je van maandag tot en met zaterdag telkens van 9 tot 19 uur een parkeerticket, voor een maximumbedrag van 4 euro. Het eerste uur is gratis, met een ticket. Bewoners hebben recht op een bewonersvergunning om onbeperkt te parkeren in de bewonerszone. Een eerste vergunning is gratis.

“Maar voor gezinnen met een tweede wagen, wordt zo’n vergunning een extra kost”, vindt Jean-Philippe Vrijghem. “Het is ook voor handelszaken in het gebied niet goed. Je parkeert het eerste uur wel gratis, maar je bent in een uur niet buiten bij bijvoorbeeld de kapper of voor wie zijn nagels laat doen. En mensen die iemand bezoeken in het gebied, zijn meestal ook niet buiten in een uur. Ik begin een petitie. Nog meer straten met betalend dagparkeren is er volgens mij over. Het aanpakken van overdreven snelheid in die straten is prioritair”.

Draagvlak?

Wie in het gebied woont, kan tot 29 februari suggesties en bemerkingen mailen naar info@parko.be met ‘wijziging parkeermodaliteiten’ als onderwerp. Alle omwonenden kregen van de stad en Parko een brief met uitleg in de bus. “Er is nog niets beslist. Dat staat letterlijk zo in de brief. We peilen nu gewoon of er een draagvlak voor betalend dagparkeren is daar”, benadrukt Parko-voorzitter en schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).