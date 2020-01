Petitie van muzikanten valt niet in dovemansoren: “Repetitielokalen in muziekcentrum Track vernieuwd” Peter Lanssens

07 januari 2020

14u39 7 Kortrijk Een petitie bij muzikanten en een enquête bij muziekmakers krijgt gehoor. Op algemene vraag zijn de drie repetitieruimtes in het muziekcentrum Track vernieuwd. Die hebben nu professionele backlines. Waardoor bands niet meer met hele muziekinstallaties moeten zeulen. “Het vernieuwen van de kelder, waar onder meer een groot repetitielokaal voor koren en orkesten komt, volgt binnen enkele jaren”, zegt coördinator Jolle Desloover van Track.

Kortrijk is een échte muziekstad. Dat bleek recent met De Warmste Week nog. Toen topbands Goose, Balthazar, SX, Amenra en Ozark Henry samen een eigen versie van ‘Music is the answer’ maakten. Toch hadden veel Kortrijkse bands met talent jaren alle moeite van de wereld om te repeteren in muziekcentrum Track op het Conservatoriumplein. Omdat ze voortdurend met muziekinstrumenten aan het zeulen waren. Tientallen bands tekenden eind 2018 een petitie, toen onder meer een initiatief van guitarshop Deja-Vu in de Budastraat. Een jaar later lanceerde Track in samenwerking met Poppunt Vlaanderen een enquête voor muzikanten en muziekmakers in Kortrijk. Om nog eens naar hun noden en wensen te peilen. Er werden meer dan honderd reacties verzameld. Ook hieruit bleek de dringende nood aan betere repetitielokalen. Daar is nu werk van gemaakt.

Sleutelkluis

Track heeft drie repetitielokalen: één grote jambox van 75 vierkante meter en twee kleinere van 30 vierkante meter. Er was een gebrek aan opbergruimte, maar dat probleem is nu weggewerkt. “De stad heeft in professionele backlines geïnvesteerd”, zegt Jolle Desloovere. “Die kostten samen 6.000 euro. Concreet is elke jambox nu voorzien van een zanginstallatie, een vaste drum exclusief cimbalen en twee versterkers: bas en gitaar. Er is eerder 125.000 euro in een nieuw Track-toegangssysteem geïnvesteerd. Met een digitaal aangestuurde sleutelkluis, waardoor bands nu ook tijdens de avonduren en weekends kunnen repeteren. En ze hun jambox nu al vanaf een half uur voor de repetitie kunnen bereiken. De bezettingsgraad stijgt door die betere toegankelijkheid. Minimum twee van de drie jamboxen zijn nu elke dag bezet. Het leeft dus nog meer.”

We luisteren naar de noden en wensen van onze creatievelingen en werken Track verder af tot dé muzieksite van de stad. Schepen Axel Ronse

1,6 miljoen euro

De investeringen komen er onder impuls van schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). “We luisteren naar de noden en wensen van onze creatievelingen en werken Track verder af tot dé muzieksite van de stad”, stelt Axel Ronse. Want er is nog meer op komst. Deze week nog start het plannen van de vernieuwing van de gigantische kelder onder Track. Wanneer die werken starten is nog niet helemaal duidelijk, maar 2022 moet haalbaar zijn. Het gaat over een forse investering van 1,6 miljoen euro, de afwerking van het muziekcentrum inbegrepen. “Zo krijgt de kelder, die in het najaar van 2019 al waterdicht werd gemaakt, een repetitielokaal van 300 vierkante meter en 10 meter hoog voor grote koren en orkesten”, stelt Jolle Desloover. “Dat is echt een hele grote ruimte. Zo’n repetitielokaal hebben we nu nog niet in het hart van Kortrijk. Ook voorzien in de kelder: nog een reeks kleinere jamboxen en deftige opbergruimtes.”

Huren

De huidige jamboxen huren, kan elke dag. Je reserveert minstens een dag vooraf en huurt telkens per blok van 3 uur. Elke band krijgt ook een koelkast ter beschikking. Reserveren: 056/27.79.00 of info@muziekcentrumtrack.be. Meer info, zoals ook over de huurtarieven, staat op www.muziekcentrumtrack.be.