Petitie tegen verhuis kinderboerderij Van Clé meteen succes: “Het zit heel diep” Peter Lanssens

25 mei 2019

15u21 0 Kortrijk Markenaren zijn al generaties verknocht aan kinderboerderij Van Clé. Nu die op het punt staat te verhuizen naar Hoog Kortrijk, heeft gemeenteraadslid en Markenaar Nicolas Beugnies (Team Burgemeester) zaterdag ultiem een online petitie gelanceerd. Er staan na een mum van tijd al driehonderd handtekeningen op. “De verhuis zit heel diep bij de Markenaren”, vertelt Nicolas Beugnies.

Kinderboerderij Van Clé zit sinds 1976 in de Moteweg in Marke. Er lijkt na 43 jaar een einde te komen aan de werking in Marke. Komende maandag geeft het stadsbestuur samen met de mensen van de vzw Van Clé uitleg over een mogelijke verhuis naar hoeve en bezoekerscentrum te Coucx op Hoog Kortrijk.

Frustratie

Om de werking te verruimen, onder meer met natuureducatie. Wat er met de oude kinderboerderij en de verblijfshoeve in Marke zal gebeuren, is nu nog niet duidelijk. De Markenaren reageren. Er loopt via de Facebookpagina Marke aan ’t woord een petitie, ook online te tekenen via https://secure.avaaz.org/nl/community_petitions/Stad_Kortrijk_We_willen_kinderboerderij_van_Cle_op_bestaande_locatie_in_Marke_houden. “Het is jammer dat er vooraf zo weinig communicatie werd gevoerd rond de verhuis”, zegt Nicolas Beugnies. “Frustratie troef, de beste stad van Vlaanderen worden is het doel. Ik vind het dan ook belangrijk om eerst te meten in hoeverre Markenaren zich willen engageren om alsnog de kinderboerderij op de bestaande locatie te houden”, zegt Beugnies.

Komt verzoekschrift te laat?

Of de petitie niet veel te laat komt? “Ik herinner me een verhaal in Sint-Idesbald, waar villa Mieke Hill ging afgebroken worden en alles al beklonken was”, zegt Nicolas Beugnies. “Tot de bewoners van ‘Baaldje’ voor de bulldozers betoogden. De villa en de duin zijn er ondertussen beschermd. We zien dus wel. Eerst meten, wat over de kinderboerderij in Marke niet is gebeurd, en dan zien we waar we staan”, aldus Nicolas Beugnies. Schepen van Milieu Bert Herrewyn (sp.a) reageert nu niet. Hij wacht de gezamenlijke communicatie op maandag 27 mei af.