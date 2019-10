Petitie met 4.700 handtekeningen haalt niets uit: 90 kilometer per uur blijft maximumsnelheid op R8 Peter Lanssens

15 oktober 2019

06u51 0 Kortrijk Er staan al bijna 4.700 handtekeningen op een online petitie om de maximum toegelaten snelheid op de ring rond Kortrijk (R8) weer deels op 120 kilometer per uur te krijgen. Het initiatief van Kevin Soetaert (20) uit Sente bij Kortrijk krijgt met uitzondering van Vlaams Belang geen politiek gehoor.

Vlaams Belang-fractieleider in de gemeenteraad Wouter Vermeersch stelde maandagavond tijdens de raad ook voor om de maximumsnelheid op de R8 weer deels op 120 kilometer per uur vast te leggen. Het kwam tot een stemming, waarbij enkel Vlaams Belang voor stemde. Meerderheidspartijen Team Burgemeester, sp.a en N-VA stemden tegen. Ook oppositiepartijen Groen en CD&V stemden tegen. De begin maart ingevoerde maximumsnelheid van 90 kilometer per uur blijft dus van kracht op de R8. “We blijven wel continu evalueren, onder meer via tellers van het agentschap wegen en verkeer”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).

Minder automobilisten

“We voelen nu al dat de maximumsnelheid van 90 per uur effect heeft”, vervolgt Weydts. “Zo gebruiken minder automobilisten de R8 om van de autosnelweg E17 op de autosnelweg E403 te raken of omgekeerd. Er wordt meer via de verkeerswisselaar van de E17 en de E403 in Aalbeke gereden, zoals het eigenlijk hoort”, aldus Weydts. Het was Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) die het licht op groen zette voor een lagere maximumsnelheid op de R8. Niet enkel in het kader van meer verkeersveiligheid, maar ook voor de positieve effecten op het vlak van geluid en luchtkwaliteit in de buurt van de R8. Dat vindt Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) niet bewezen. “Er is nooit een nulmeting gebeurd toen de maximumsnelheid op de R8 nog (deels) 120 kilometer per uur was. Hoe kan je dan weten wat die effecten zijn”, stelde hij tijdens de gemeenteraad.

‘s Nachts

“En wat het verkeer betreft hebben we zoals veel andere automobilisten de indruk dat er nu net méér files op de ring rond Kortrijk zijn omdat iedereen er nu trager rijdt. Niemand die verder snapt waarom je ook ’s nachts maar maximum 90 kilometer per uur mag rijden op de R8”, aldus Wouter Vermeersch. “Omdat er ook ’s nachts een effect is op de luchtkwaliteit, of stopt u misschien met ademen ’s nachts”, reageerde Axel Weydts nog.