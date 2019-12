Petit Paris houdt spaghetti vreetpartij voor goed doel Peter Lanssens

13 december 2019

11u24 2 Kortrijk Eethuis Petit Paris, waar volgens veel Kortrijkzanen ‘de beste spaghetti van de stad’ geserveerd wordt, houdt op zondag 15 december een vreetpartij op het Sint-Michielsplein. Vanaf 19 uur kan je er om ter meest spaghetti eten, tegen elkaar. Alle opbrengsten gaan naar een goed doel, dat de winnaar zelf kiest.

Inschrijven voor de spaghetti vreetpartij kost 50 euro per persoon. Wie dat wil, kan zich laten sponsoren door vrienden, familie, jeugdbewegingen, noem maar op. “Misschien eet je je wel dood. Maar het is met een reden. Als dat geen nobel streven is”, knipoogt zaakvoerder Vincent Vermaut. De winnaar waccht verder eeuwige roem, een wisselbeker, een waardebon van 100 euro en een stevige indigestie. Wie dat wil, kan er zondag vanaf 18 uur ook gewoon op het gemak een spaghetti komen eten, zonder deel te nemen aan de vreetpartij zelf. Er is ook vegetarische spaghetti. Petit Paris schenkt alle opbrengsten weg aan een goed doel, dat de winnaar van de vreetpartij dus zelf mag kiezen. Wie wil deelnemen aan de vreetpartij zelf, moet zich eerst verplicht inschrijven: kortrijk@petitparis.be of tel. 0473/72.58.53 of 056/22.05.69.