Petar Golubovic ziet hoe KV Kortrijk wegzakt in de ranglijst: “Maar wij komen terug” Eddy Soetaert

28 september 2020

06u01 0 Kortrijk De nederlaag tegen Antwerp vrijdagavond is hard aangekomen bij de Kortrijkse spelersgroep, vooral omdat bij de rust kon worden teruggekeken op een dominante eerste helft inclusief een 1-0 voorsprong. Yves Vanderhaeghe reageerde misnoegd: “Als je zo kinderlijk uit positie gaat lopen, vraag je om tegengoals.” Verdediger Petar Golubovic kan erin komen: “We hebben het zelf veroorzaakt.”

Het lijkt alsof de Serviër nu pas - op zijn 26 - helemaal boven water komt. Tijdens zijn vorige twee seizoenen bij KV Kortrijk was hij altijd maar een doublure die vaak moest invallen, vooral op de rechtsachter waar de club geen echte titularis had. Dit seizoen miste hij nog maar een handvol minuten door een tactische wissel, al werd tijdens de zomermercato Gilles Dewaele binnengehaald om ‘zijn’ rechterflank af te dweilen.

De eerste vijf wedstrijden stond Golubovic in het centrum van de verdediging of als onderdeel van een driemansdefensie, pas de jongste twee wedstrijden kwam hij weer op de rechtsachter. Het goede nieuws voor hem is dat Yves Vanderhaeghe Gilles Dewaele hoger doet spelen, zodat zijn stek achterin weer vrij komt.

Toen Golubovic op zijn 20ste door AS Roma werd weggehaald bij OFK Belgrado leek een grote carrière op hem te wachten. De Romeinen stuurden hem wel constant op huur naar de Serie B, naar Novara, Pistoiese, Pisa en weer Novara. Laatste getuige van zijn passage in Italië is zijn Italiaanse sportwagen inclusief Italiaanse nummerplaat die nog altijd op de Kortrijkse spelersparking staat.

Na twee seizoenen is de Serviër een halve Kortrijkzaan geworden: “Het is hier goed leven en werken. Maar winnen maakt het natuurlijk leuker.”

Wat liep er dan wel verkeerd tegen Antwerp na de rust? “We speelden de eerste helft zeer goed, we hadden meer moeten scoren, want we wisten dat ze na de pauze zouden komen. We wilden blijkbaar te veel gaan voor de 2-0 in de tweede helft, toen de mogelijkheden zich aandienden. We moeten in de toekomst meer realistisch zijn. Dat is de les die we uit deze wedstrijd moeten trekken. We zakken weg in de rangschikking, dat is waar, maar we komen zeker terug. Deze ploeg heeft daar genoeg talent voor.”

10 op 15: beste start ooit

Twee opeenvolgende nederlagen - op Standard en thuis tegen Antwerp - doen KV Kortrijk inderdaad terugzakken in de ranglijst waar de club eerder even bij de top-vier stond te pronken.

Na vijf speeldagen had KVK 10 op 15 en dat was in cijfers de beste start sinds de club vanaf 2008 weer in eerste klasse speelt. Eén keer deed Vanhaezebrouck even goed, in 2010-’11. Maar veelal werd de aanhef gerond met 7 op 15, een paar keer zelfs met amper 4 op 15, zoals in 2014-’15 onder... Yves Vanderhaeghe. Dat de start niet alles zegt, bewees hij toen door uiteindelijk vijfde te eindigen, de laatste keer dat KV Kortrijk de play-off 1 haalde.

Het is daarbij goed te beseffen dat de Kortrijkzanen een op papier ‘vrij gemakkelijke’ start hadden. Nu volgen - na de verloren toppers tegen Standard en Antwerp - in de komende vier wedstrijden drie verplaatsingen naar STVV, Mechelen en Zulte-Waregem met tussenin de komst van Anderlecht. Het vervolg van de competitie lijkt na de Zuid-West-Vlaamse derby rond Allerheiligen al te zijn uitgetekend.