Persoon doet behoefte in winkelstraten in Kortrijk: “Walgelijk en laag bij de grond” Politie zoekt gericht naar de juiste camerabeelden Peter Lanssens

23 januari 2020

12u08 502 Kortrijk De politie is op zoek naar een persoon die zijn behoefte doet in de winkelstraten van Kortrijk. Een onbekende deed al zijn behoefte voor patisserie Ridder & Hove en schoenenwinkel Finezza in de Voorstraat en voor bar-mannenmodezaak Vestiaire op de Grote Kring. “Walgelijk en laag bij de grond. Ik hoop dat de zaak snel opgelost wordt”, zegt Fien Deloof, zaakvoerster van Finezza.

Hij of zij sloeg enkele weken geleden voor het eerst toe, in de Voorstraat. “Er lagen uitwerpselen voor de deur van mijn zaak, terwijl urine onder de deur tot op een mat was gelopen. Die geur alleen al was verschrikkelijk”, zegt Fien Deloof van schoenenwinkel Finezza. “Ik had het hier enkele keren voor. Tot ik een cameraatje zette, nabij de deur van mijn winkel. De persoon moet die camera opgemerkt hebben. Want sindsdien heb ik er geen last meer van. De politie is op de hoogte. Ik hoop dat de dader snel gevonden wordt.”

We zoeken in de dispatching gericht naar de camerabeelden. Ondertussen zijn ook de wijkwerking en het operationeel overleg op de hoogte. Politiewoordvoerder Thomas Detavernier

Bizar

Vorige week had bar en mannenmodezaak Vestiaire op de Grote Kring ‘prijs’. Ook daar lagen uitwerpselen, aan de gevel en het winterterras van de zaak. “Het is wellicht in de nacht van donderdag op vrijdag gebeurd”, zegt medezaakvoerder Robbert Buyse. “We zijn naar de politie gestapt om het te melden. Heel bizar allemaal. Maar goed, we geven er verder liever eigenlijk niet te veel aandacht aan”, aldus Robbert Buyse.

Niet aangenaam

Voor de deur van patisserie Ridder & Hove in de Voorstraat werden woensdagochtend uitwerpselen aangetroffen. “Nooit eerder meegemaakt. Een personeelslid heeft alles opgekuist”, zegt medezaakvoerder Tom Kerkhove. “Het was geen aangename ervaring. We hopen dan ook dat de camerabewaking in het winkel-wandelgebied iets oppikte. We hebben echt geen idee wie het zou kunnen zijn. We hebben met niemand problemen.”

Wijkwerking

De zoektocht naar de dader is volop bezig. Slachtoffers doen toch best een aangifte bij de politie of melden het via 1701@pzvlas.be. “Er wordt in de dispatching ondertussen gericht naar camerabeelden gezocht”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas. “Ook de wijkwerking is op de hoogte en bekijkt de feiten, die we tot nu toe kennen.” Als er een vaststelling volgt, riskeert de dader een stevige GAS-boete.