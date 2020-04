Personeel van woonzorgcentrum ’t Hoge krijgt mondmaskers voor thuis: “Zo wordt ook voor onze bewoners het risico nog lager” Peter Lanssens

29 april 2020

12u33 0

De medewerkers van woonzorgcentrum ’t Hoge in Kortrijk dragen sinds de start van de coronacrisis mondmaskers op het werk. Dat is ook in de thuiszorg en thuisverpleging zo, waar Senior Living Group met OTV Home Care actief is. “We gaan nu nog een stap verder door ook voor de gezondheid van onze medewerkers bij hen thuis zorg te dragen”, zegt Emilie Degreef van Senior Living Group. “Elke medewerker krijgt twee kwalitatieve wasbare mondmaskers thuisgestuurd. Die ze kunnen gebruiken in hun privéleven en tijdens woon-werkverkeer. We willen zo de gezondheid van onze medewerkers extra beschermen. En zo bescherm je automatisch ook nog meer de bewoners van woonzorgcentrum ’t Hoge en onze cliënten. Wat een zeer goede extra maatregel is tegen de verdere verspreiding van Covid-19. De mondmaskers zijn trouwens modieus en aangenaam om dragen.”